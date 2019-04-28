متحرمش نفسك..طرق لتناول الحلوى دون زيادة في الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

لا يستطيع بعض الأشخاص التحكم في رغبتهم بالتهام الحلويات بأشكالها المتعددة مثل الكعك، والحلوى الشرقية كالنافة والقطايف، خاصة في شهر رمضان الكريم التي تكثر فيه تلك الوجبات اللذيذة، مما يعرضهم لزيادة الوزن أو لأمراض أخرى في غنى عنها، لذا يقدم لكم "الخليج 365" بعض الحلوى الصحية التي يمكنك الاستمتاع بها دون اكتساب الوزن وفق ما ذكرها موقع " webmd".

1-الشوكولاتة الداكنة

عليك تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة من وقت إلى آخر ضمن نظامك الغذائي الصحي، لأنها تحتوي على كمية أقل من السكر والسعرات الحرارية، وغنية بمضادات الأكسدة.

2-مخفوق الشوكولاتة بالحليب

يمكنك تحضير كوب من الكاكاو اللذيذ مع الحليب خالي الدسم، لخفض نسبة الدهون والسعرات الحرارية.

3-اللبن المثلج بالفاكهة

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بدلاً من اختيار اللبن المحلّى بالسكر يفضل تحضير اللبن العادي المثلج لاعتباره يحتوي على كمية أقل من السكر، ثم تضاف إليه الفاكهة الغنية المحببة لك بمضادات الأكسدة كالتوت مثلاً والمكسرات والحبوب الغذائية كالـgranola .

4-الجبنة والفاكهة

يمكنك تناول الجبنة مع الفاكهة كوجبة إفطار أو عشاء، سواء كانت الفاكهة مجففة أو طازجة، مثل تحضير الجبنة مع البطيخ، بشرط بمقدار قليل.

5- المكسرات

يمكنك تناول المكسرات التي تحتوي على 3 جرامات من الألياف و3 إلى 5 جرامات من البروتينات و175 وحدة حرارية كحد أقصى.

6-مثلجات الفاكهة (الايس كريم)

يمكنك تحضير عصير من نوع الفاكهة المحببة لك، بشرط أن تكون طازجة ونخفقها جيداً، ثم اصنع منها أيس كريم بوضها في الفريزر، ثمّ نضعها في وعاء خاص ونغلقها ونعيد حفظها في الفريزر، وبعد أن تجمد نقدمها وبعد أن تجمد نقدمها.