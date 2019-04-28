أسلوب الحياة الصحي يقي من حصوات المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور الألماني فرانك لامرت إنه يمكن الوقاية من حصوات المرارة باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة، أي الإكثار من الخضروات والفواكه والإقلال من الدهون والسكر، وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل 30 دقيقة يوميا.

وأضاف اختصاصي طب الجهاز الهضمي أن مَن يعاني من زيادة الوزن يتعين عليه إنقاص وزنه تدريجيا، محذرا من إنقاص الوزن بمعدل يزيد عن 5ر1 كجم أسبوعيا، وإلا سيرتفع خطر نشوء حصوات المرارة.

وأوضح لامرت أن غالبية حصوات المرارة تنشأ بسبب ضخ الكبد لكميات مفرطة من الكوليسترول في المرارة. وعندما تمثل الحصوات مشكلة صحية، مثل مغص المرارة، فإنه غالبا ما يلزم استئصال المرارة بأكملها. وتعد التقلصات المؤلمة أبرز أعراض هذا المغص.

وفي حال استقرار الحصوة في مدخل المرارة، فإنها قد تتسبب في الإصابة بالتهاب البنكرياس، الذي يهدد الحياة.