الدهون المتحولة تهدد صحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة الدهون المتحولة (Trans Fats) على الصحة؛ حيث إنها ترفع مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة LDL المعروف باسم الكوليسترول الضار، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وأوضحت الجمعية أن الدهون المتحولة المعروفة أيضا باسم الدهون التقابلية هي أحماض دهنية غير مشبعة توجد في الأغذية المصنعة كالوجبات الجاهزة والبسكويت والكوكيز والجاتوه وكريمة البندق والبطاطس المحمرة والوجبات السريعة والبيتزا المجمدة والأحسية الجاهزة. ولتصنيع هذه الأغذية يتم استخدام زيوت نباتية مُهدرجة.

لذا ينبغي الإقلال من هذه الأغذية قدر الإمكان حفاظا على صحة القلب.