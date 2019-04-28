للحامل النباتية: تحتاجين إلى هذا الفيتامين لنمو دماغ طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور شتيفان إيبر إن الحامل، التي تتبع نظاما غذائيا نباتيا، تحتاج إلى فيتامين B12 المهم لنمو وتطور دماغ الطفل.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن فيتامين B12 يكاد يكون موجودا في منتجات اللحوم والألبان فقط؛ لذا غالبا ما تعاني المرأة النباتية من نقص هذا الفيتامين.

لذا ينبغي على المرأة النباتية إجراء اختبار نقص فيتامين B12 قبل حدوث الحمل، حتى إذا لم تظهر عليها أعراض نقصه المتمثلة في فقر الدم وسرعة الشعور بالتعب والإعياء.

ويمكن للمرأة النباتية شحن مخزون الجسم بفيتامين B12 بواسطة المكملات الغذائية.