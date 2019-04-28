محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري أصابع البطاطس ببهارات المسالا الهندية، على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: زيت الزيتون : ملعقة كبيرة بهارات المسالا الهندية : ملعقة كبيرة بابريكا : ملعقة صغيرة (مدخنة ومطحونة) الكركم : ملعقة صغيرة البطاطس : 4 حبات (كبيرة الحجم/ مقشرة ومقطعة أصابع) Advertisements 1. سخني الفرن على حرارة 200 درجة. 2. جهزي صينية الفرن وبطنيها بورق الزبدة. 3. اخلطي بهارات المسالا والبابريكا والكركم في وعاء واسع. 4. أضيفي أصابع البطاطس حتى تتغطى بمزيج البهارات من كل الجهات. 5. ضعي البطاطس في الصينية على ورق الزبدة ووزعي الزيت فوقها. 6. أدخليها الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج البطاطس. 7. قدميها ساخنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع البطاطس ببهارات المسالا الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.