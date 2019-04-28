انت الان تتابع تفاصيل خبر لوداع "أكيهيتو".. اليابان تستعد لاحتفالات واسعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 12:33 مساءً - ينتهي في 30 أبريل 2019، وبعد ثلاثين عاماً وخمسة أشهر، حكم إمبراطور اليابان أكيهيتو؛ بتخليه عن العرش لابنه الأكبر الأمير ناروهيتو، الذي سيصبح الإمبراطور الـ126 للبلاد.

اليابان ستدخل عند منتصف ليل 30 أبريل/ الأول من مايو (الثلاثاء الساعة 15,00 ت غ) السنة الأولى من العهد الإمبراطوري الجديد "رايوا" (تناغم جميل) بعد ثلاثة عقود من عهد "هيسي" (استكمال السلام).

وبدأت اليابان السبت فترة إجازة استثنائية من 10 أيام لهذه المناسبة، يتوقع أن تكون فيها المطارات مكتظة وطوابير الانتظار طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي.

وستكون المرة الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش وهو حي؛ بموجب قانون استثنائي وضع خاصة لأكيهيتو.

أكيهيتو عَبّر منتصف عام 2016 عن رغبته في التخلي عن مهامه التي لن يتمكن من تأديتها "على أكمل وجه"؛ بسبب عمره (يبلغ اليوم 85 عاماً) وتراجع وضعه الصحي.

وكانت الحكومة قررت تاريخ تخليه عن العرش والترتيبات الأخرى المتعلقة بهذا الحدث.

بدوره يستعد الشعب الياباني لاحتفالات تاريخية غير مسبوقة؛ لأن الأمة لن تكون هذه المرة في حداد على الإمبراطور السابق، كما كان الحال في 1989 (وفاة هيروهيتو) و1926 (وفاة الإمبراطور تايشو) و1912 (وفاة الإمبراطور مايجي).

وستبث قناة "إن أتش كاي" العامة الاحتفالات الرئيسية البروتوكولية والقصيرة في 30 أبريل والأول من مايو، التي ستقام في أجمل قاعة بالقصر الإمبراطوري، في حين ستقام تجمعات في محيط القصر والمعابد اليابانية التي تنظم جزئياً الطقوس الإمبراطورية.

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ومجمل الأحداث المتعلقة بهذا التغيير تمتد على أشهر مع حقبة مهمة جداً في الخريف لدى استقبال رؤساء دول وشخصيات عديدة.

ومؤخراً قال المؤرخ إيشي مياشيرو، خلال مؤتمر صحافي: "هناك مراحل عديدة لاحتفالات الخلافة، وهي في الواقع غير محددة في أي قانون"، مضيفاً: "يصعب فهم معنى هذه الاحتفالات ويجهلها معظم اليابانيين".

أكيهيتو وزوجته ماشيكو زارا في الأسابيع الأخيرة مناطق عديدة عبر البلاد التي تفقداها طوال ثلاثة عقود، خاصة لمواساة المنكوبين بعد كوارث طبيعية عدة خلال عهدهما.

الإمبراطور وزوجته يحظيان باحترام كبير في اليابان بسبب العلاقة القريبة التي نجحا في إقامتها مع المواطنين. وتحظى الإمبراطورة ماشيكو "بشعبية كبيرة حقيقية"، وقد "نجح الإمبراطور في نيل محبة شعبه من خلال مصافحة اليابانيين على سبيل المثال"، كما يقول هيديا كوانيشي الأستاذ في جامعة ناغويا.

وسيحصل أكيهيتو على لقب "الإمبراطور الفخري" كما زوجته، وسيتركان القصر لينتقل إليه ناروهيتو وزوجته ماساكو، وهما في الـ59 والـ55 من العمر على التوالي.

وسيصبح ناروهيتو أيضاً "الرمز الجديد للشعب ولوحدة الأمة"؛ بحسب التعريف الوارد في الدستور المطبق منذ 1947.

يشار إلى أن أكيهيتو عمل على إعطاء معنى لهذا الدور، ووعد ناروهيتو بالاستمرار في هذا النهج. وأكد أنه سيواصل العمل لكي تعلم الأجيال الصاعدة بالتجاوزات التي ارتكبتها اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وسيحرص على مواصلة دعم ضحايا الكوارث الطبيعية.

لكن وفقاً للخبراء يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك لترك بصمته، وقلقه منذ عقود على شح المياه على الأرض قد يكون محور اهتمام على الساحة الدولية.