بمناسبة شم النسيم.. إليك طريقة عمل البريوش

من العادات المصرية القديمة في الاحتفال بعيد شم النسيم، تقديم فطيرة البريوش المزينة بالبيض الملون على مائدة الفطار، وهي من الفطائر اللذيذة، بالإضافة إلى فائدتها الكبيرة. ونقدم لك اليوم طريقة عمل البريوش بالبيض. المكونات 3 كوب دقيق ملعقة صغيرة خميرة فورية ربع كوب لبن دافيء كوب زبدة ملعقة كبيرة ونصف سكر 3 بيض رشة فانيليا رشة ملح ربع كوب ماء دافىء صفار بيض 2 ملعقة حليب بيض مسلوق نصف سلقة Advertisements 3 ملاعق سكر سنترفيش ملعقة صغيرة قرفة الطريقة في طبق عميق تزاب الخميرة مع الحليب الدافيء والسكر. تصب الخميرة فوق الدقيق وتقلب جيدا، ويترك العجين حتى يخمر. تضرب الزبدة جيدا ويضاف إليها السكر مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الملمس كريمي. يضاف البيض والفانيليا بالتدريج على مخفوق الزبدة. يصب كريمة الزبدة على العجين المتروك جانبا، ويرش فوقة الملح. يضاف الماء الدافىء للمزيج السابق وعجبن حتى التداخل. يشكل العجين على هيئة كرات، وتوضع في قالب مدهون بالزيت لمدة ساعه حتى يتضاعف حجمه. تقرص العجين على هيئة أسطوانات وتضفر على هيئة حلقات. يدهن الوجه بصفار البيض ويضع به البيض المسلوق الملون، ثم يرش بالسكر والقرفة. يدخل القالب لمدة 30 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون. يقلب 3 ملاعق من السكر البودرة مع ملعقة ماء مثلج وتصب فوق الفطيرة، ثم تقدم. ​

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