احذري.. سكاتة الأطفال تؤدي إلى إصابة طفلك بالتهاب الأذن الوسطى

حذر معهد الجودة من خطر إصابة الطفل بالتهاب الأذن الوسطى، وذلك بسبب إعطاء الطفل السكاته.
وبحسب ما ذكره موقع "health line"، أن المص المتكرر يتسبب في تغير نسب الضغط بين البلعوم والأذن.
ولتجنب هذا الخطر، يجب على الوالدين الامتناع عن إعطاء السكاتة للطفل كثيرا قدر الإمكان، وأن تخلو البيئة المحيطة بالطفل من دخان السجائر.
وبالإضافة إلى ذلك يسهم التطعيم ضد الأنفلونزا وبكتيريا في الحد من خطر الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.
ويمكن علاج التهاب الأذن الوسطى لدى الأطفال بالمسكنات الخافضة للحرارة مثل الإيبوبروفين، أو الباراسيتامول بجرعة مناسبة.
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