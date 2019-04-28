ضابطة أمريكية تدخل السجن بسبب علاقة غير شرعية مع سجين لديها

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أقامت حارسة سجن، تدعى" إميلي واتسون"، صاحبة الـ26عامًا، في بيروين أكبر سجن في بريطانيا، علاقة غير شرعية مع مسجون أٌلقي القبض عليه بتهمة القتل.
بعد عدة اتصالات هاتفية جمعت بين الثنائي، عبر تطبيق الفيديو "FaceTime"، تطور الأمر لإقامة علاقة بينهم أكثر من 3 مرات، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
قام السجين بتسجيل رقم اميلي باسم آخر على هاتفه في السكن، وأظهر سجل المكالمات أن هناك 96 مكالمة بين الاثنين في شهر واحد.
وشهدت المحاكمة بكاء واتسون، بعد أن أعلن القاضي الحكم عليها بالسجن لمدة 12 شهرًا عقب اعترافها بسوء السلوك واستغلال المنصب والانخراط في علاقة مشبوهة مع سجين.
وعلق القاضي على الحكم بأن هذا تقصير شديد في أداء الواجب، وأضاف إذا كان ضباط السجن فاسدين فإن النظام كله ينهار.
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