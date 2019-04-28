الرسالة الأخيرة لخبيرة التجميل دينا حرب قبل ساعات من وفاتها: "الشكل مش دايم"

تُوفيت خبيرة التجميل الشهيرة دينا حرب، صباح اليوم، اختناقًا بالغاز المُسرب من سخان المياه بمنزلها، فيما سيتم تشييع جنازتها بمسقط رأسها في مدينة المنصورة، لتدفن بمقابر العائلة.

وقبل ساعات من وفاتها، كانت "حرب" قد أعادت نشر مقطع مصور من أحد البرامج التليفزيونية بقناة LBC اللبنانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدور الحديث خلاله حول إمكانية تبدل الأحوال في لحظات وزوال الجمال وفقدان الشريك، وهو ما علقت عليه الراحلة قائلة: "فعلا الأصل هو اللي بيدوم مش الشكل ولا أي شيء تاني، الراجل يعني السند والظهر يوم ما أقع أستنجد بربي وبيه هو لما يحصلي شيء من كل العالم يكون هو ظهري وهو اللي يصد عني مش يكون هو اللي بيكسرني ساعات الكسرة بتكون كلمة مش فعل".

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ولم يتصور متابعو خبيرة التجميل الشهيرة بأن تلك الرسالة ستكون الأخيرة التي توجهها عبر حسابها، إذ أحدث نبأ وفاتها حالة من الحزن بين أصدقائها ومتابعيها، الذين أعربوا عن حزنهم بكلمات رثاء ودعوات بالرحمة والمغفرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ودينا حرب هي خبيرة تجميل شهيرة، ظهرت بعدد من برامج المرأة، بالإضافة إلى مشاركتها بمهرجان الموضة الدولي بلمساتها في تجميل العارضات.

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