حبيبةُ بروكلين بيكهام النّسخة الثّانية من والدته فيكتوريا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش بروكلين بيكهام، الابن الأكبر للنّجم الإنجليزيّ، دايفيد بيكهام، ومغنيّة البوب البريطانيّة، فيكتوريا أدامز، قصّة حبّ مميّزة، مع صديقته هانا كروس، والتي يقال، إنّها النّسخة الثّانية من والدته، فيكتوريا.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ هانا كروس، عارضة الأزياء البالغة من العمر 22 عامًا، تشبه بشكل صارخ أمّه فيكتوريا في الشكل، ويبدو أنّها تبنّتْ أسلوبها أيضًا.

فبالإضافة لمميّزات هانا الشّكليّة القريبة من فكتوريا بشعرها الأسود، واعتماد المكياج البسيط، يبدو أنّها تفضّل ارتداء البدلة والبنطلونات البيضاء على طريقة والدة عشيقها، ومع عادة عدم الابتسام بشكل كبير في الصّور، أصبحتْ تبدو وكأنّها فيكتوريا في المرّة تلو الأخرى.

وذكرتْ الصحيفة، أنّ هانا مفضّلة بشدّة بين عائلة بيكهام، فغالبًا ما يتمّ رصدها في الصّفّ الأماميّ في كلّ الأحداث المهمّة لفيكتوريا.

على سبيل المثال، كانت بوش سبايس، وهو اسم تمّ إطلاقه على فيكتوريا العام 1996، من البريطانيين في حفل جوائز "اختيار الشعب"، في شهر أكتوبر، حيث كانت هانا ترتدي مظهرًا متطابقًا تقريبًا لفيكتوريا، التي بلغتْ من العمر 45 عامًا.

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وعندما ارتدت فيكتوريا معطف كامو وبنطلوناً داكنًا في رحلة إلى نيويورك في نوفمبر، نسختْ هانا الإطلالة نفسها في حفل جوائز GQ Car في لندن، بعد أسابيع فقط.

وكانت هانا، العضو الوحيد غير العائليّ الذي كان جالسًا حول الطاولة، حين احتفلتْ فيكتوريا بعيد ميلادها الخامس والأربعين في لوس أنجلوس هذا الأسبوع.

كما حصلتْ هانا على استحسان كبير في أسبوع الموضة في لندن هذا العام.

ومع الأمور التي تسير على ما يرام، بينها وبين بروكلين البالغ من العمر 20 عامًا، نتوقّع أنْ نرى هانا وفيكتوريا معًا، في العديد من المناسبات.