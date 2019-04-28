إطلالة ملائكية للممثلة إليزابيث في لوس أنجلوس الأميركية

بدت الممثلة إليزابيث بانكس رائعة في إطلالة بيضاء أثناء حضورها القمة التجارية السنوية الثانية للموضة بوف ويست في مركز سنشورى التجاري في لوس أنجلوس. وتألقت بانكس ، البالغة 45 عاماً ، في ثوب أنيق أثناء حديثها في الحدث السنوي، حيث تركت بانكس شعرها القيصر إنسيابى ، أثناء حضورها القمة التي تركز على ريادة الأعمال في مجال الموضة ، وبدت بأطلالة ملائكية في ثوب أبيض أسفل الركبة مع حزام حول منظقة الخصر ، وعززت الممثلة مظهرها الانيق والبسيط مع زوج ن الأحذية السوداء العالية والتى ربطتها حول كاحلها ، والتقطت عدسات المصورين صورها لبانكس وهي تبتسم وتضع يدها على خصرها، واكتفت الجميلة الشقراء بوضع مكياج بسيطًا ، مع أحمر الشفاه الوردي الفاتح.

أقرأ أيضاً :

وخلال الحدث تحدثت بانكس بالاضافة عدد من السيدات الاخريات ومنهم مصممة الأزياء الشهيرة أريان فيليبس وكارين مارتنمؤسسة ، مبادرة الدفاع عن السجادة الحمراء ، مع أريان ، وميليسا ماجسايساي ، التي أدارت اللجنة ، هي صحفية معروفة بكتابتها في صحيفة لوس أنجلوس تايمز وصحيفة المرأة اليومية.

Advertisements

ويذكر ان إليزابيث بانكس ، تستعد لإطلاق جزء جديد من الفيلم الشهير " تشارلز آنجلز" . هذه المرة ، تلعب الممثلة كريستين ستيوارت ، وناعومي سكوت وإيلا بالنسكا دور فتيات تشارلي ، بدلا من الممثلات درو باريمور وكاميرون دياز ولوسي ليو في عام 2011 الأتى توقفن عن أداء ادوار فتيات تشارلي .

قد يهمك أيضا: