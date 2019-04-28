إطلالة ملائكية للممثلة إليزابيث في لوس أنجلوس الأميركية

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى
بدت الممثلة إليزابيث بانكس رائعة في إطلالة بيضاء أثناء حضورها القمة التجارية السنوية الثانية للموضة بوف ويست في مركز سنشورى التجاري في لوس أنجلوس. وتألقت بانكس ، البالغة 45 عاماً ، في ثوب أنيق أثناء حديثها في الحدث السنوي، حيث تركت بانكس شعرها القيصر إنسيابى ، أثناء حضورها القمة التي تركز على ريادة الأعمال في مجال الموضة ، وبدت بأطلالة ملائكية في ثوب أبيض أسفل الركبة مع حزام حول منظقة الخصر ، وعززت الممثلة مظهرها الانيق والبسيط مع زوج ن الأحذية السوداء العالية والتى ربطتها حول كاحلها ، والتقطت عدسات المصورين صورها لبانكس وهي تبتسم وتضع يدها على خصرها، واكتفت الجميلة الشقراء بوضع مكياج بسيطًا ، مع أحمر الشفاه الوردي الفاتح.
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وخلال الحدث تحدثت بانكس بالاضافة عدد من السيدات الاخريات ومنهم مصممة الأزياء الشهيرة أريان فيليبس وكارين مارتنمؤسسة ، مبادرة الدفاع عن السجادة الحمراء ، مع أريان ، وميليسا ماجسايساي ، التي أدارت اللجنة ، هي صحفية معروفة بكتابتها في صحيفة لوس أنجلوس تايمز وصحيفة المرأة اليومية.
ويذكر ان إليزابيث بانكس ، تستعد لإطلاق جزء جديد من الفيلم الشهير " تشارلز آنجلز" . هذه المرة ، تلعب الممثلة كريستين ستيوارت ، وناعومي سكوت وإيلا بالنسكا دور فتيات تشارلي ، بدلا من الممثلات درو باريمور وكاميرون دياز ولوسي ليو في عام 2011 الأتى توقفن عن أداء ادوار فتيات تشارلي .
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