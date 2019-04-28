ريهانا تُبرز رشاقتها في توب بكيني وبوليرو باللون الأخضر

عادت النجمة ريهانا إلى موطنها باربادوس للاحتفال بعيد ميلاد شقيقها، وهي بكامل أناقتها، إذ برزت في وسط الحشود وهي ترقص في الحفل حتى وقت متأخر من الليل.



وتألقت النجمة البالغة من العمر 31 عاما في الحفل حيث كشفت عن صدرها في توب بكيني باللون الأخضر الداكن، وهوت شورت جينز باللون الأزرق الفاتح، ووضعت بوليروه طويلا باللون الأخضر الفاتح شفافا، عند وصولها إلى بار جيمستاون في بردجتاون، وأكملت ريهانا إطلالتها بارتداء إكسسوارت مختلفة، حيث سلاسل بمستويات وأقراط أذن باللون الأخضر.

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وكشفت ريهانا عن رشاقتها في البكيني الذي كشف عن معدتها المسطحة، كما أنها اعتمدت مكياجا درامتيكيا باللون الأخضر يتماشى مع ملابسها، وارتدت صندلا بكعب عالٍ بخيوط باللون النيود، وأمسكت بشنطة صغيرة باللون الأخضر، وكانت ريهانا في مزاج احتفالي حيث رقصت ممسكة بيد صديقة لها على منصة الرقص، ويبدو أن ريهانا استحقت هذه الليلة بعد أشهر من العمل والانشغال، حيث أظهرت موهبتها التمثيلية في فيلم جديد باسم "دونالد غلوفير جوفا آيلاند"، وهو فيلم موسيقي من إخراج هيرو موراي، ويتم تصوير الفيلم في هافانا، كوبا، وتلعب ريهانا دور كوفي، حبيبة غلوفير، وإلى جانب دورها في الفيلم، ظهرت على غلاف مجلة هاربر بازار لعدد مايو/ أيار، حيث تألقت بملابسها الرائعة، التي خطفت الأنظار في فستان بألوان قوس قزح، والذي أسر قلب رئيسة تحرير المجلة غليندا بايلي.

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