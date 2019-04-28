زيت السمسم... نتائجه مذهلة على الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 أبريل 2019 11:11 صباحاً - يشتمل زيت السمسم على فيتامينَي E وB، وعلى معادن متعددة كالمغنيزيوم والكالسيوم والفوسفور والبروتين، التي تعمل على تقوية جذور الشعر وتغذيته في الأعماق.

فإن كنت تطمحين الى جعل شعرك صحياً ولامعاً وذات ملمس حريري، تعرفي الى فوائد زيت السمسم للشعر وأدخليه فوراً الى روتين العناية بشعرك.



يمنع الشيب المبكر



إن تدليك شعرك وفروة رأسك بزيت السمسم، يمنع الإصابة بالشيب المبكر ويحافظ على اللون الطبيعي للشعر، وفي الوقت نفسه يعزز من صحته.



يعزز نمو الشعر

يحسّن زيت السمسم الدورة الدموية لفروة الرأس، وبالتالي يعزز من نمو الشعر، كما يتغلغل في أعماق الفروة فيحمي الشعر وبصيلاته من الضرر الكيماوي ويمدّهما بالتغذية.

يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

يعمل زيت السمسم على حماية الشعر وفروة الرأس من التلف الذي تسبّبه أشعة الشمس فوق البنفسجية، إذ يشكل طبقة حماية للشعر، وبالتالي يحد من الآثار الضارة للتلوّث.

يملك تأثيراً مهدئاً للشعر

تسبب الحرارة المرتفعة الضرر لبصيلات الشعر، لذلك استخدمي زيت السمسم كونه يعمل كمبرد للشعر، كما يعمل على تغذية فروة الرأس من الداخل والخارج، ويحفظ الرطوبة داخل الشعر، مما يمنع أي ضرر قد ينتج من أدوات التمليس.

Advertisements





خلطة زيت السمسم لشعر لامع وحيوي

إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الجاف، اخلطي كميات متساوية من كل من زيت السمسم وعصير الجزر وعصير الليمون الحامض، وطبقي الخليط على فروة رأسك مع تدليكها بأطراف أصابعك بحركات دائرية، وذلك قبل الخلود الى النوم، واتركيه لمدة ليلة كاملة. وفي صباح اليوم التالي، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. وللحصول على نتائج أفضل، لفي شعرك بمنشفة دافئة بعد تطبيق الزيت واتركيها مدة نصف ساعة.

تابعي أيضاً

أسئلة عليك طرحها على مزيّن الشعر

هكذا تحصلين على ضفيرة نيكول شويرزنغر

الأفوكادو... فوائد لا تُحصى للشعر وفروة الرأس