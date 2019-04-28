نانسي عجرم بإطلالات ناعمة استوحي منها لمختلف المناسبات 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 أبريل 2019 11:11 صباحاً - نانسي عجرم من أكثر النجمات العربيات شهرة، ولطالما تميزت باطلالاتها الأنيقة وبأسلوبها في الموضة، الذي يجمع بين الأنوثة والعصرية، ودائمًا ما نشاهد نانسي عجرم باطلالات ناعمة تتألق بها في مختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال، وفي حال كنتِ من المعجبات بأسلوبها في الموضة، تستطيعين أن تستوحي منها أفكارًا تتألقين بها بدوركِ في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض الأمثلة.



نانسي عجرم باطلالة ناعمة في بنطلون بخصر عالٍ وتوب بيضاء:



لأحد المشاوير الصباحية شاهدنا نانسي عجرم وقد نسقت "لوك" أنيقًا ولافتًا، جمع بين الأسلوب الشبابي العملي مع لمسات أنيقة، اختارت فيه بنطلونًا بخصر عالٍ باللون البني، نسقت معه تيشرت باللون الأبيض، وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد من “كلوي” Chloe ومجوهرات ذهبية أنيقة.





نانسي عجرم في فستان بوهيمي ناعم:



لاطلالة كاجوال اختارت نانسي عجرم فستان ماكسي باللون البيج، بتصميم ناعم بأكمام طويلة، ومزينًا بالشراريب، وقد نسقت معه صندلًا ملونًا من دون كعب، ونظارات شمسية عصرية بعدسات مرايا، وأكملت اللوك بعقد ناعم.



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نانسي عجرم في فستان باللون الأبيض السكري:



تألقت نانسي عجرم في إحدى السهرات في فستان مميز باللون الأبيض السكري من “رامي العلي” Rami Al Ali، ياقته مفتوحة على شكل حرف V من دون أكمام ومحدد الخصر، وتنورته منسدلة، وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية ناعمة أضافت بها لمسات من الفخامة على اللوك.





نانسي عجرم باطلالات ناعمة شاهديها بالصور، واستوحي منها لمختلف المناسبات.

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