عبايات رمضانية استوحيها من البلوجر سندس القطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 أبريل 2019 11:11 صباحاً - أيام بسيطة تفصلنا عن الشهر الكريم، والذي عادة ما تكون العبايات هي عنوان الموضة الأول، لهذا تتحضّر الصبايا من الآن لاختيار أفضل العبايات الرمضانية للتألق بها.



وقد بدأت البلوجرز ومدونات الموضة بخاصة الخليجيات بالظهور بـ موديلات العبايات، كـ المدونة الكويتية سندس القطان، التي تميل إلى اعتماد تصميمات العبايات بشكل خاص، كنوع من التعبير عن ثقافتها وهويتها العربية، لهذا اخترناها لكِ اليوم لتستوحي منها موديلات عبايات رمضانية للتألقي بها في العزائم والمناسبات المختلفة.



العباية السوداء ستكون الأساس في خزانتكِ، فموضتها لا تنتهي، وتصميماتها مختلفة ومتنوعة، كالعباية من سندس مع الجيوب الكبيرة الحجم باللون الرمادي، نسقيها بحجاب باللون الأسود، أو أضيفي لمسة من البهجة باعتماد حجاب باللون الأبيض الثلجي.



أما إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة أكثر فخامة، فاختاري العباية المفتوحة مع الشراشيب، التي ارتدتها سندس مع التصميم المزركش بالخطوط المائلة، نسقت معها حجابًا أبيض مناسبًا، حتى لا تبدو متكلفة، ولكنها اعتمدت على شنطة بالشراشيب أيضًا، كان من الأفضل أن تكون أكثر بساطة.

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ألوان النود لا غنًى هذا الصيف، فلِمَ لا تعتمدينها في رمضان 2019، كالعباية البيبي روز من سندس القطان، مع الحجاب الأسود، يمكنكِ معها اعتماد الصندل المدبب من الأمام، والشفاف من الجانبين، لاطلالة شبابية لن تضيف لكِ عمرًا.



لفتنا كذلك العباية المونكروم، ستكون رسمية ومناسبة للصبيّة الثلاثينية، إن أحببتِ أن تطلي بإحدى العزومات باطلالة فخمة أكثر، مع الأكمام الواسعة باللون الأبيض، نسقي معها حجابًا باللون الأبيض أو الأسود، كلاهما سيكون مناسبًا، لكننا ننصحكِ باعتماد شنطة عصرية ميني تضفي بعض الحيوية على اللوك ككل.



أخبرينا رأيكِ الآن، أيّ التصميمات من سندس القطان ستكون بخزانة العبايات الرمضانية لديكِ؟.