انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 فتيات من عائلة واحدة يقْدمن على الانتحار بمصر.. والسبب غريب! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 10:24 صباحاً - أقدمت طالبتان وابنة خالتهما في محافظة البحيرة المصرية على الانتحار، بتناول حبوب حفظ الغلة القاتلة، بسبب خلافات أسرية، حسب وسائل إعلامية محلية.

وأكدت صحيفة "التحرير" المصرية، اليوم السبت، أنه في البداية تناولت الطالبة (إ.م.ف 17 عاماً) وابنة خالتها (د.س.ع 15 عاماً) حبوب حفظ الغلة لسبب حفظ القمح بطريقة خاطئة، ثم أقدمت شقيقة الأولى (إ.م.ف 12 عاماً )، على الانتحار حزناً عليهما، بتناول الحبوب نفسها.

وأكدت الأجهزة الأمنية المصرية أنها تلقت إخطاراً بورود بلاغ من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول 3 جثث، لتناولها حبوب الغلة القاتلة؛ وهو ما أدى إلى توقف عضلة القلب في الحال ووفاتها.

وأفادت بأن الجثث نُقلت إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار، وحُرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب فريق من الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة.