دراسة صادمة: لحية الرجل تحتوي على جراثيم أكثر من فرو الكلاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت دراسة سويسرية حديثة أن لحى الرجال تحملُ جراثيم أكثر من فرو الكلاب، إذ جُمعت عينات من لحى 18 رجلاً وأخرى من فراء 30 كلبًا، وخلصت إلى أن لحى جميع الرجال احتوت على أعدادٍ كبيرةٍ من الميكروبات، في حين ظهرت بعض الميكروبات لدى 23 كلبًا فقط.

الدراسة التي أجرتها عيادة "هيرسلاندن" السويسرية، كشفت أن العينات تحتوي على جراثيم خطيرة على صحة الإنسان، في حين غابت الجراثيم عن أغلبية الكلاب.

ونقلت وسائل إعلام عن البروفيسور أندرياس جوتزيت تأكيده أنه على الرغم من أهمية نتائج الدراسة، يجب مراعاة أن حجم العينة -التي أجريت عليها الدراسة- صغيرٌ جداً، وهذا ما يظهر الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات على الموضوع نفسه في المستقبل.

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الدراسة أجريت بهدف معرفة إذا ما كان ممكناً، فحص الكلاب باستخدام أجهزة الرنين المغناطيسي البشرية؛ لأن العيادات البيطرية لا تحوي أجهزة رنين مغناطيسي مخصصة للحيوانات، وذلك لارتفاع تكلفة الأجهزة وأسعار صيانتها.

وقال الباحثون أن بعض الناس يخشون الإصابة بداء حيواني، إذا تشاركوا أجهزة الرنين مع الكلاب، لذلك أرادت الدراسة أن تثبت لهؤلاء أننا نتشارك البكتيريا مع الكلاب. لكن لم يحدد الباحثون السبب في اختيارهم الرجال الملتحين بالذات.