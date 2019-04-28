الأميرة ماري وميغان ماركل بالإطلالة نفسها أكثر من مرة.. منْ منهما تُقلد الأخرى؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استوحت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، إطلالة دوقة ساسكس، ميغان ماركل التي ارتدتها خلال دورة ألعاب انفيكتوس أواخر العام الماضي.

وارتدت الأميرة ماري سترة سوداء بقيمة 784 دولارًا أمريكيًا، كانت ارتدتها ماركل من قبل في عام 2018 ولكنها بلون مختلف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها الاثنتان ملابس متشابهة، بدءًا من فساتين زفافهما المماثلة وصولاً إلى حبهما لأنماط الخياطة والتراث الأنيقة.

وكان فستان زفاف دوقة ساسكس الأنيق من "جيفنشي" مشابهًا لدرجة كبيرة للذي ارتدته الأميرة ماري عندما تزوجت من ولي العهد فريدريك قبل أربعة عشر عامًا في عام 2004 ولكنه كان من تصميم المصمم الدنماركي، يوف فرانك.

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كما ارتدت الأميرة ماري فستانًا كريميًا لحضور مأدبة غداء في The Governor Macquarie Tower في أستراليا في عام 2005، وارتدت ميغان ماركل فستانًا مشابهًا متوسطًا مع حزام أسود رقيق في واحد من أولى ارتباطاتها الملكية بعد حفل الزفاف الملكي عندما حضرت حفل افتتاح جسر ميرسي غيتواي الجديد في عام 2018 مع الملكة اليزابيث.

وارتدت الأميرة ماري تنورة من تصميم ديزاينرز في قمة أزياء كوبنهاجن في مايو 2018، وارتدت دوقة ساسكس في وقت لاحق تنورة مماثلة للغاية في حفل زفاف أحد أفضل أصدقاء الأمير هاري في أغسطس 2018.

وحضرت الأميرة ماري مهرجان روسكيلد في عام 2014 مرتدية سترة أنيقة منتفخة، وهي تلك التي ارتدتها ماركل أيضًا عندما كانت تسير بجانب الأمير هاري على ممشى ريدوودز تري في روتوروا في نيوزيلندا في أكتوبر الماضي.