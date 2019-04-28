قالت الفنانة شيماء سيف إنها تتمتع بطبيعة مضحكة منذ طفولتها حتى اعتادت على إضحاك جميع أفراد أسرتها وأقاربها بالاعتماد على موهبة التقليد. وأضافت سيف، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها فنانة كوميدية تقدم شخصيات مضحكة للجمهور ولكنها نكدية "منكدة على جوزي عيشته"، موضحة أن زوجها كان يتعجب من "نكدها" في بداية الزواج، ولكنه اعتاد على ذلك الأمر "لما ببدأ فقرة النكد بيقوم مشغل قرآن جنبي وكأني ملبوسة بعفريت". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف: "لما ببدأ أنكد على جوزي بيشغل قرآن كأني ملبوسة بعفريت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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