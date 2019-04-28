شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

قالت الفنانة شيماء سيف، إنها فشلت في اتباع نظام غذائي واحد طوال حياتها لتقليل وزنها، "حاولت مرة واحدة بس جاب معايا نتيجة عكسية وزني زاد أكتر من الأول".

وأضافت سيف، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الرجيم الذي بدأت فيه استمر 3 أسابيع فقط وبعدها قررت تجاهل تلك الأنظمة، موضحة أنها تهدف لتقليل وزنها حتى تصل لقوام المطربة هيفاء وهبي عام 2028 "أول ما احس أني في سن الـ40 وتظهر الأمراض هروح أفور الدنيا كلها وننحت تاني على نظافة ونشيل كل الزوايد وننزل بالفورمة".

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