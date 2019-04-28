استخدمي "رقعة الشطرنج" في ديكور المنزل

المربعات البيضاء والسوداء التي تمثل شكل رقعة الشطرنج، من العناصر التي يمكن استخدامها في ديكور المنزل بطريقة مميزة.

وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار لاستخدام رقعة الشطرنج في ديكور المنزل.

1- يمكن استخدام نموذج رقعة الشطرنج في ديكور الحمام، حيث يمكن تغطية أحد الجدران، بمربعات صغيرة بالأبيض والأسود.

2- يمكن تصميم المصابيح المتدلية من السقف، المستوحاة من نموذج رقعة الشطرنج.

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3- تصميم غرفة الجلوس بطريقة متسوحاة من هذا النموذج، حيث يمكن وضع أرائك عثمانية من هذه الألوان.

4- يمكن إضافة لمسة مميزة على غرفة النوم، وذلك عن طريق وسائد بأغطية على شكل رقعة شطرنج.

5- من الطرق المميزة أيضًا إدخال مربعات الشطرنج إلى الديكور عن طريق الأرائك في غرفة المعيشة.

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