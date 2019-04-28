كتل من الأنسجة المتخصصة تُشكل تجمعًا من الخلايا المناعية اللمفية التي تقوم بفلترة السوائل اللمفية من الميكروبات قبل عودتها للدم، تسمى"الغدد الليمفاوية" ويعتبر السرطان من هذا النوع يصيب نوعًا من الخلايا التي تقاوم الإنتانات ضمن الجهاز المناعي عند الأطفال، وعندما يحدث السرطان في الغدد اللمفاوية، فإن الخلايا اللمفاوية تُصبح خارج السيطرة.

وإليك أعراض سرطان الغدد الليمفاوية، وفقًا لما نشره موقع "webmd":

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

- نقص الوزن بشكل كبير يزيد عن 10% خلال أشهر قليلة لا تتعدّى الستّة أشهر بدون اتباع أيّ نوع من أنواع الحِمية، وضعف في الشهيّة.

- ضعف عام في الجسد، ونقص في الطاقة. ارتفاع درجة الحرارة، والتعرّق المسائيّ المصاحب للرعشة، والحمّى، والصداع.

حكّة الجلد بسببِ نموّ الخلايا السرطانيّة الليمفاويّة، والتي يتداخل نموُّها مع الخلايا الجلديّة، وسمومها تختلطُ مع أوساخ الجلد ممّا يسبّب الحكة.

- صعوبة في البلع، بسبب تضخّم اللوزتيْن، إلى جانب صعوبات بالغة في التنفّس والسعال.

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- تضخّم الغدد اللمفاويّة داخلَ البطن يؤدّي لآلام في البطن، والظهر، والقدمين، وضعف العضلات المحيطة في هذه الأجزاء.

- انتفاخ وتورّم في القدم والكاحل.

- العدوى المتكررة بسبب فقد فاعلية جهاز المناعة، مما يساعد على انتشار الجراثيم والفيروسات الخطيرة.

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