يعتبر البط واحدا من أطباق رمضان المميزة والأساسية، وعكس معظم الأطعمة فطبخ البط مع البرتقال يعطيه مزازة وطعما رائعا، ويقدم لك موقع "هن" طريقة بسيطة لتحضير البط بالبرتقال في البيت خلال وقت بسيط. المكونات بط حسب الرغبة 1 كوب من عصير البرتقال عصير بصل ملح وفلفل وبهارات وبابريكا "حسب الرغبة" ملعقة كبيرة عسل أسود شرائح من البرتقال طريقة عمل شرائح اللحم مع زبدة الثوم والبطاطس Advertisements الطريقة - تخلط جميع المكونات ما عدا شرائح البرتقال في طبق كبير. - يتبل البط بكافة المكونات ويغطى لمدة ساعة في الثلاجة. - توضع شرائح البرتقال داخل البط. - يوضع البط في كيس حراري، ثم يوضع في الفرن حتى تمام النضج. - يزين بالبرتقال الطازج ويقدم. قدمي لأطفالك.. "البطاطس بصوص الجبن" ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير بط بالبرتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.