يعد الشمر نوعًا من النباتات العشبية وله العديد من الفوائد منها تعزيز الوظائف المنوطة به كتسهيل الدورة الشهرية، وتنظيمها، وتسهيل الولادة وزيادة إفراز الحليب، كما يحافظ على صحة العظام، ومن ضمن فوائده كما ذكرها موقع "Daily Medical".
فوائد بزور الشمر
تعزز وظائف الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على الألياف التي تسهل حركة الطعام والشراب في الأمعاء.
تنظف الجهاز الهضمي وخاصة القولون، وتخلصه من الرواسب السامة والفضلات، مما يسهل على الجسم الاستفادة من العناصر والمركبات الموجودة في الغذاء.
تخلص الجسم من الكولسترول عالي الكثافة، وتحافظ على مستويات الكولسترول منخفض الكثافة في الدم.
كما تقلل من نسبة الدهون الممتصة والمحفوظة داخل الجسم؛ حيث تؤدي العوامل السابقة مجتمعةً إلى إنقاص الوزن، وحماية الجسم من اكتساب الوزن الزائد.
تنقى الجسم من السموم ويساعده على التخلص من الجذور الحرة التي تعطل وتثبط وظائف أعضاء الجسم المختلفة وأهمها الكبد، وهو العضو المسؤول عن تنظيف الجسم وتنقية الدم، وتكسير وهدم الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم، وذلك بسبب احتواء الشمر على مُركّبات عديدة مضادّة للأكسدة.
تعزز من عملية التمثيل الغذائي للطاقة، وبالتالي يزيد معدل حرق الطاقة، ويرفع حرارة الجسم.
تقلل من افراز الهرمونات المسؤولة عن القلق والتوتر.
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد بذور الشمر للتنحيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.