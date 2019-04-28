فوائد بذور الشمر للتنحيف

يعد الشمر نوعًا من النباتات العشبية وله العديد من الفوائد منها تعزيز الوظائف المنوطة به كتسهيل الدورة الشهرية، وتنظيمها، وتسهيل الولادة وزيادة إفراز الحليب، كما يحافظ على صحة العظام، ومن ضمن فوائده كما ذكرها موقع "Daily Medical".

فوائد بزور الشمر

تعزز وظائف الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على الألياف التي تسهل حركة الطعام والشراب في الأمعاء.

تنظف الجهاز الهضمي وخاصة القولون، وتخلصه من الرواسب السامة والفضلات، مما يسهل على الجسم الاستفادة من العناصر والمركبات الموجودة في الغذاء.

تخلص الجسم من الكولسترول عالي الكثافة، وتحافظ على مستويات الكولسترول منخفض الكثافة في الدم.

كما تقلل من نسبة الدهون الممتصة والمحفوظة داخل الجسم؛ حيث تؤدي العوامل السابقة مجتمعةً إلى إنقاص الوزن، وحماية الجسم من اكتساب الوزن الزائد.

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تنقى الجسم من السموم ويساعده على التخلص من الجذور الحرة التي تعطل وتثبط وظائف أعضاء الجسم المختلفة وأهمها الكبد، وهو العضو المسؤول عن تنظيف الجسم وتنقية الدم، وتكسير وهدم الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم، وذلك بسبب احتواء الشمر على مُركّبات عديدة مضادّة للأكسدة.

تعزز من عملية التمثيل الغذائي للطاقة، وبالتالي يزيد معدل حرق الطاقة، ويرفع حرارة الجسم.

تقلل من افراز الهرمونات المسؤولة عن القلق والتوتر.

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