طريقة عمل الأرز الملون

يعتبر الأرز الملون من أشهى الأطباق التي تنتشر بدول الخليج، ويتميز بنكهته الرائعة، سنقدم لك طريقة تحضير الأرز الملون.

المكونات

دجاجتان متوسطتا الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

ورقتان من ورق الغار.

كوبان كبيران من أرز بسمتي.

4 أكواب من الماء.

حبتان كبيرتان من الطماطم الحمراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع كوب صغير من ماء الورد.

3 ملاعق كبيرة من السمن.

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح.

3 ضروس من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المهروس.

قرن كبير من الفلفل الأخضر الحار مفروم.

ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

كوب كبير من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من المكسرات المشكلة المقلية للتزيين.

طريقة التحضير

ضعي الأرز في وعاء و اضيفي إليه الماء الساخن و اتركيه منقوع بالماء لمدة ساعة تقريبا.

Advertisements

نظفي الدجاج و قطعيه إلى ثمان قطع ثم ضعيه في وعاء واتركيه جانبا.

ضعي وعاء على النار و اضيفي إليه الماء مع ملعقة كبيرة من الملح ثم اضيفي الزيت و اتركيه على النار حتى يغلي.

صفي الأرز ثم أضيفيه إلى الماء و اتركيه على نار هادئة لمدة 7 دقائق فقط حتى ينضج قليلا ثم صفيه من الماء و اتركيه ساخنا في مكان جانبا حتى لا يبرد.

ضعي ماء الورد في وعاء صغير ثم أضيفي إليه الزعفران و اتركيه جانبا.

ضعي السمن في وعاء على النار و يمكنك استبدال السمن بالزيت حسب الرغبة ثم أضيفي شرائح البصل و رشة من الملح والثوم المهروس و الفلفل المفروم والزنجبيل المهروس.

قلبي جميع المكونات معا حتى يذبل البصل ثم أضيفي بهارات الدجاج و الملح ثم أضيفي قطع الدجاج و اتركيه على نار هادئة و غطيه حتى يتغير لونه ويصبح ذهبيا.

أرفعي الغطاء و أضيفي الهيل و الكركم و بهارات الدجاج و ورق الغار و قلبي الدجاج مع البهارات ثم اغمريه بالماء واتركيه على نار عالية حتى يغلي تماما و ينضج.

قسمي الأرز إلى قسمين ثم أضيفي منقوع الزعفران إلى الأرز و حركي حتى يصبح الأزر أصفر اللون.

ضعي الأرز الأبيض في وعاء كبير ثم أضيفي خليط الدجاج مع البصل و البهارات كطبقة ثانية ثم أضيفي الطماطم المفرومة و الكزبرة ثم أخر طبقة هي طبقة الأرز الأصفر بالزعفران.

غطي الوعاء و اتركيه على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى تمتزج النكهات معا وينضج مع ملاحظة عدم زيادة الماء حيث أنك أضفت خليط الدجاج مع مرقه المتبقي.

​