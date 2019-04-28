5 أضرار لتناول القرفة.. أبرزها زيادة معدل ضربات القلب

تعتبر القرفة من المشروبات الصحية التي يفضل تناولها الكثير، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والمنجنيز، لكن الإفراط في تناول القرفة يسبب أيضًا من المشاكل الصحية.

وعرض موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، بعض الأضرار الصحية من التناول المتزايد للقرفة.

زيادة معدل ضربات القلب

تناول المزيد من القرفة يعمل على زيادة معدل ضربات القلب، لذلك المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب لابد أن يحذروا من تناول القرفة، بالإضافة إلى أن زيت القرفة الخام من المواد التي تضر أيضًا بصحة القلب، لذلك ينصح عند استخدامه في الطعام يجب تخفيفه إلى أقل من 2%.

الحساسية

تصيب القرفة بعض الأشخاص بالحساسية، حيث تتمثل أعراضها في جريان الأنف وقرحة العيون، وتورم بالوجه واليدين.

وربما تتطور أعراض الحساسية لزيت القرفة حيث تصل إلى ضيق التنفس والشعور بالدوار.

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السكر في الدم

أشارت بعض الدراسات أن الاستهلاك المتزايد من القرفة يعمل على خفض مستوى السكر في الدم، الذي يسبب الشعور بالدوار.

مشاكل جلدية

زيت القرفة، غير المخفف، يماثل تأثير مسحوق الفلفل الحار إذا وضع على الجلد، حيث يسبب إحساس بالحرقة.

أثناء الحمل

من الأضرار السلبية من تناول القرفة، هو تأثيرها على الحمل، إذا تسبب القرفة بعض مخاوف من حدوث المخاض المبكر، ويزيد من انقباضات الرحم (الطلق)، لذلك لا ينصح بتناولها أثناء الحمل.

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