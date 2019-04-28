أسباب جفاف الفم.. منها الإصابة بداء السكري

ترجع أسباب جفاف الفم إلى عدم إفراز الغدد اللعابية في الفم ما يكفي من اللعاب لإبقاء الفم رطبًا، ويرجع جفاف الفم إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو مشاكل الشيخوخة، ومن الأسباب الأخرى لجفاف الفم كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".

الأدوية

تؤدي بعض الأدوية إلى الإصابة بفم جاف كأحد الأعراض الجانبية، إن من بين الأنواع الأكثر احتمالاً في التسبب في حدوث مشكلات بعض الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والقلق وكذلك بعض مضادات الهيستامين ومضادات الاحتقان ومرخيات العضلات وأدوية تخفيف الألم.

التقدم بالعمر

يعاني العديد من كبار السن الفم الجاف كلما تقدموا في العمر. تتضمن العوامل المساهمة في الإصابة استخدام بعض الأدوية وتغييرات في قدرة الجسم على معالجة الأدوية والتغذية غير الملائمة والمعاناة بمشكلات صحية لفترة طويلة.

علاج السرطان

يمكن أن تغير أدوية العلاج الكيميائي طبيعة اللعاب والكمية التي يتم إنتاجها. قد يكون ذلك مؤقتًا مع عودة التدفق الطبيعي للعاب بعد استكمال العلاج. يمكن أن تتلف العلاجات الإشعاعية الموجه للرأس والرقبة الغدد اللعابية، مما يتسبب في انخفاض ملحوظ في إنتاج اللعاب. قد يكون ذلك أمرًا مؤقتًا أو مستمرًا، بناءً على جرعة الإشعاع والمنطقة المعالجة.

Advertisements

تلف الأعصاب

يمكن أن تؤدي الإصابة أو الجراحة، التي تسبب تلفًا للأعصاب في منطقة الرأس أو الرقبة، إلى الإصابة بالفم الجاف.

داء السكري

يمكن أن يكون الفم الجاف بسبب بعض الحالات الصحية، مثل داء السكري والسكتة الدماغية والعدوى الفطرية في الفم أو مرض الزهايمر أو بسبب أمراض مناعية.

التنفس من الفم والشخير

يمكن أن يساهم الشخير والتنفس مع الفم مفتوح أيضًا في الإصابة بالفم الجاف.

التدخين وتناول الكحوليات

يمكن أن يزيد شرب الكحول والتدخين أو مضغ التبغ من أعراض الفم الجاف.

​