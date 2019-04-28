طريقة عمل كيكة الجزر

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كيكة الجزر من الحلويات المحبوبة وتسعى الأمهات إلى تقديمها لأطفالها، خاصة في أعياد الربيع، لمزاقها المميز، ولفائدتها باحتوائها على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. ونقدم لكم اليوم طريقة سهلة لعملها.
المكونات
2 كوب دقيق لجميع الأغراض
كوب سكر
3/4 كوب زيت
4 بيضات
فانيليا
ربع كوب ماء
ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر
ملعقة صغيرة ونصف بيكينج صودا
2 ملعقة صغيرة قرفة
رشة ملح
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
2 كوب جزر مبشور
ثلاثة أرباع كوب عين جمل
زبدة
علبة جبنة كريمي
ملعقة كبيرة عصير ليمون
كريمة شانطة بودرة
ربع كوب كريمة حلويات
ألوان طعام برتقالي وأخضر
الطريقة
يمزج الزيت والسكر والبيض والفانيليا جيدا، وفي إناء اخر يمزج المكونات الجافه كالدقيق والقرفة وجوزة الطيب والبيكنج بودر والصودا وملح.
يضاف الماء على المزيج الجاف ويقلب جيدا، ثم يصب الخليط السائل تدريجيا، مع الاستمرار في التقليب.
يضاف بشر الجزر وعين الجمل للمزيج ويقلب بالاسباتولا، ثم يصب في قالب الفرن.
يدخل القال الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.
خلال فترة النضج تجهز الكريمة بخفق كريمة الحلويات مع الكريمة البودرة، وتضاف اليها الجبن وعصير الليمون.
يضاف ألوان الطعام للمزيج السابق بحيث تكون كمية البرتقالى ضعف كمية الأخضر.
تزين الكيكة بعد أن تبرد بالكريمة على هية جزرة، وتقدم للأطفال.
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