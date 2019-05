فيديو| آخرها حليمة بولند في مباراة الأهلي.. مواقف المشاهير مع التحرش

View this post on Instagram

تحرشوا فينا.. وسرقونا!! !! #The_Plane | الرحلة الاخيرة مع الاعلامية #حليمة_بولند @halima.bouland مع #كابتن #صالح_الراشد @solo_alrashed على خطوط #قناة_atv @atvkw تاريخ الرحلة الجمعة 12-4-2019 تردد 📡Nillesat 11555 V 5/6 اشترك وفعل خاصية التنبية لتشاهد الحلقات الكاملة على حسابنا في #يوتيوب #atvkuwait البرنامج فكرة الكاتبه مريم القلاف @qalafiya اعداد عبدالحميد_السبكي @abdelhamedelsobky بروديوسر #كارول_عادل @carol.adel اخراج محمد عز @director_mohamed_ezz اشراف عام #احمد_الفضلي @a_alfadli11 #طب_وتخير #الكويت #رمضان #مسلسلات #فن #حلقة #السعودية #فاشنيستا #بلوغر