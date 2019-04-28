الامارات | صابرين تودع «الزمن الجميل» بـ«ع العين موليّتين»

شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تودع «الزمن الجميل» بـ«ع العين موليّتين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّعت المصرية صابرين النجيلي برنامج المسابقات الغنائي الطربي «الزمن الجميل» الذي تعرضه قناة «أبوظبي» مساءً كل يوم جمعة، وذلك بعد حصولها على أدنى نسبة تصويت من الجمهور قبل أسبوع واحد من «البرايم» الختامي الذي سيتوّج فيه الفائز باللقب.

سادسة أمسيات البث المباشر للبرنامج تميزت بجمهور المسرح الوطني في أبوظبي الذي تفاعل مع المشتركين، وصفق لهم بحرارة، بدءاً من تقديم المشتركين تباعاً مجموعة من أشهر أغاني أسطورتي الزمن الجميل المحتفى بهما في الحلقة: «العندليب» عبدالحليم حافظ وسميرة توفيق، وحتى ختام أداء كل واحدٍ من المتنافسين.

وقدم ضيف الحلقة الفنان السعودي خالد عبدالرحمن مجموعة من الأغاني التي اشتهر بها، مثل «أنا ما سعدت» و«بقايا جروح»، إضافة إلى قصيدة «يا طير» من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي لاقت تفاعلاً كبيراً.

وأدت صابرين النجيلي أغنية سميرة توفيق «ع العين موليتين» على المسرح، ونالت إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم التي تضم الفنانين أنغام وأسما لمنور ومروان خوري، حيث قالت لجنة التحكيم إن الأداء أكد على ثقة صابرين بنفسها، وعبر بشكل واضح على قوة صوتها، خصوصاً في لون غنائي غير متوقع منها. أما السعودي موسى المعيدي فقدم أغنية «رف الحمام» ونال إشادة لجنة التحكيم التي قالت إنه أحسن الأداء الإيقاعي فكان صوته قوياً على الرغم من أن اللون صعب وغير معتاد عليه.

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وقدم اليمني عمر ياسين أغنية «أسمر يا أسمراني» لعبدالحليم حافظ. ورأت لجنة التحكيم أن عمر أكد من خلال هذا الأداء الهادئ أنه فنان موهوب ويثبت في كل حلقة تطوره المستمر، وهو ما برز بشكل واضح في اختيار الأغنية المناسبة لطبقة صوته، في حين تألق علي المديدي في أغنية «كامل الأوصاف» لينال إعجاب لجنة التحكيم التي قالت إنه أعطى أداءه دفعة قوية وكان مختلفاً عن الحلقات السابقة. أما المصري محمد شطا فأكد من خلال أداء أغنية «سواح» نيته المنافسة في اللقب بأكبر شكل ممكن، وهو ما عكسته آراء لجنة التحكيم التي وصفته بـ«الحريف» وبأنه مغني مسرح متميز، مشيرة إلى أن أداءه كان استثنائياً ومؤثراً.

يشار إلى أن المشتركين المتأهلين تجاوزوا مراحل عدة تضمنت تجارب مليئة بالتحدي عملت على صقل مواهبهم ليصلوا إلى هذه المرحلة، وذلك بعد تقييم التطور الذي طرأ على مواهبهم الغنائية في تأدية الطرب الأصيل من قبل لجنة التحكيم. وينال المشتركون الدعم من مدربين متخصصين وأساتذة في الغناء العربي ليطوروا مواهبهم الغنائية في سبيل تعزيز فرصهم للفوز بالبرنامج.

أسبوع فاصل

أسبوع واحد يفصل المشتركين عن التتويج بلقب «الزمن الجميل» الذي يتنافس فيه كل من المغربي علي المديدي، واليمني عمر ياسين، والمصري محمد شطا، والسعودي موسى معيدي.

المشتركون قدموا مجموعة من أشهر أغاني عبدالحليم وسميرة توفيق.