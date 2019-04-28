الامارات | «أبوظبي للكتاب».. تخفيضات تصل إلى 60% على الإصدارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للكتاب».. تخفيضات تصل إلى 60% على الإصدارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، إطلاق تخفيضات استثنائية على الكتب المعروضة بنسب خصومات تراوح بين 20 و60%، في خطوة تهدف إلى تشجيع زوار المعرض المهتمين بالكتب المطبوعة على اقتنائها، وذلك تعزيزاً للمشهد الثقافي، ودعماً للتوجه نحو القراءة بين مختلف أفراد المجتمع، وتنمية المعرفة وحب المطالعة لديهم.

وجاءت هذه العروض في وقت شهد خلاله المعرض ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب المجموعات التي توافدت من العديد من مدارس الدولة خلال اليومين الأول والثاني للمعرض، والذين حظوا بفرصة التجول بين أروقة المعرض، والتفاعل مع مختلف الفعاليات الترفيهية والثقافية التي جرى تنظيمها ضمن مختلف أركان المعرض. وتضمنت أروقة معرض أبوظبي الدولي للكتاب أركاناً تفاعلية جديدة هذا العام، مثل ركن النشر الرقمي، وركن القصص المصورة، وركن الترفيه، وركن الرسامين والفنون، حيث شهد الزوار تجارب تفاعلية متميزة ومبتكرة.