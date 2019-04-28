الامارات | شرير «حرب النجوم» يقرّر بيع زيه

شكرا لقرائتكم خبر عن شرير «حرب النجوم» يقرّر بيع زيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دار بونامز للمزادات إن زياً صممه فريق العمل في سلسلة أفلام «حرب النجوم» (ستار وورز) لشخصية الشرير دارث فيدر عام 1979، سيُطرح في مزاد لتذكارات الأفلام الكلاسيكية الشهر المقبل، وقد يصل سعره إلى مليوني دولار.

وأضافت أن زي الشخصية الشريرة الشهيرة ملك لرجل اعتاد الظهور مرتدياً إياه خلال العروض الأولى وتجمعات محبي تلك السلسلة، وأنه قرر بيع زيه المميز.

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وذكر منظمو المزاد أن الزي مؤلف من 17 قطعة، من بينها القناع الأسود والحذاء طويل الرقبة وعباءتين من بين أجزاء أخرى، وقدروا أنه قد يباع بما يراوح بين مليون ومليوني دولار.

والبائع هو برايس «كيرمت» إلر الذي ساعده صوته الرخيم في تولي مهمة الظهور العلني بصفته فيدر أثناء العروض الأولى للأفلام، وخلال تجمعات المعجبين وكذلك أثناء حفل جوائز الأوسكار عام 1978.