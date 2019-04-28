الامارات | مواهب واعدة تشكّل الأرقام فراشات وزرافات

شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب واعدة تشكّل الأرقام فراشات وزرافات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت ورشة «حيوانات من الأرقام» لزوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل، فرصة إطلاق العنان لخيالهم، ورسم حيواناتهم التي يحبونها من خلال استخدام الأرقام. وجاءت الورشة التي قدمتها المتخصصة في السرد القصصي والرسم، روان النسور، بهدف تعريف الأطفال بأهمية الأرقام في حياتهم، بالإضافة إلى غرس ثقافة حب الحيوانات والرفق بها. ووزعت مقدمة الورشة مجموعة من الأوراق التي تحمل كل منها رقماً، على أكثر من 20 طفلاً مشاركاً، وطلبت منهم تخيل الحيوان الذي يمكن رسمه بالرقم. وكشفت الرسومات التي قدمها الصغار عن مواهب عدة، إذ جعل البعض من الرقم واحد أفعى، فيما تمكن آخرون من رسم الرقم 2 على شكل زرافة، بينما تحول الرقم 3 بين يدي آخرين إلى فراشة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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