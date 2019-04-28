الامارات | حكايات شفهية تتحول إلى مصورة بـ «صندوق الفرجة»

شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات شفهية تتحول إلى مصورة بـ «صندوق الفرجة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتع زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي اختتم فعاليات دورته الـ11 في مركز إكسبو الشارقة، بالورشة التفاعلية «صندوق الفرجة»، التي حولت حكاياتهم الشفهية ورسوماتهم الجميلة إلى قصص مصورة صالحة للعرض في الصندوق العجيب.
وقدمت الورشة، التي استهدفت الأطفال من 10 إلى 11 عاماً، القاصة اللبنانية نسيم علوان، وسردت في بداية الورشة قصة «مرزوق ومعتوق» على الصغار، وهي قصة خيالية مترجمة إلى العربية من التراث الفرنسي.
وبعد نهاية سرد القصة، طلبت المدربة من الأطفال المشاركين تخيل كل الشخصيات التي وردت في القصة، ومن ثم العمل على رسمها وفقاً للمشاهد التي تشكلت في مخيلتهم، وأبدع الصغار في الرسومات التي لصقت ببعضها بعضاً، وعرضت في الصندوق العجيب لتشكل بذلك قصة مصورة متكاملة.
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