الامارات | مبادرة لغتي تنظم جلستين حواريتين

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لغتي تنظم جلستين حواريتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مشاركتها في الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي اختتمت أمس، نظمت مبادرة لغتي المبادرة التعليمية، الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب الشارقة، جلستين حواريتين.

شارك في الجلسة الأولى هناء محمد، مدرسة الأمل للصم، ومريم سعيد، روضة المروج، وعلاء الهنداوي، مركز الشارقة للتوحد، والدكتورة سهام الحميمات، مدير مركز الشارقة للتوحد، وأدارتها الكاتبة والإعلامية نجيبة الرفاعي، بحضور مدير مبادرة لغتي، بدرية آل علي. فيما شاركت بالجلسة الثانية مساعد مدير مبادرة لغتي مروة الخطيب، وشيخة الغمري، معلمة تربية خاصة، وحليمة أحمد، معلمة لغة عربية، ومدير مركز الشارقة لصعوبة التعلم، هنادي السويدي، وأدارتها نائب رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الإماراتيين الكاتبة أسماء الزرعوني.