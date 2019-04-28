الامارات | «سلامة الطفل» تعلم الصغار الطيران والسلوك الصحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة الطفل» تعلم الصغار الطيران والسلوك الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تميز جناح إدارة سلامة الطفل المشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بتنوع فعالياته الترفيهية التوعوية، إذ خصصت الإدارة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، باقة من الورش والأنشطة طوال أيام المهرجان الذي اختتم أمس.

وشملت الأنشطة مسابقات تحفيزية، وألعاباً ذهنية، وورشاً توعوية ضمت أولياء الأمور أيضاً، وشارك الصغار في لعبة «اختر السلوك الصحيح»، الذي يتيح تحديد السلوك الصحيح بين مجموعة صور باستخدام المغناطيس، ولعبة «ترتيب الصورة»، التي تعتمد على قدرة الطفل على ترتيب الصورة عبر تحريك أجزائها خلال دقيقة.

وكان من الألعاب «الاستماع إلى نصائح السلامة»، التي يجب على الأطفال فيها الاستماع إلى أسئلة تصلهم من أنبوب والإجابة عن السؤال، و«لعبة الطيران في الواقع الافتراضي»، حيث يضع الطفل يده بموازاة اليد الافتراضية على الشاشة للعب، ما يسهم في تعزيز المهارات الحركية، إضافة إلى أنشطة التلوين طوال اليوم.

كما قدمت الإدارة ورشاً تثقيفية للأطفال بأسلوب تفاعلي، تناولت موضوعات التنمر، وكيفية حماية الجسد، والمأكولات الصحيّة، إضافة إلى ورشة مخصصة لأولياء الأمور حول أهمية استخدام مقاعد السيارات في المركبات.