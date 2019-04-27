وفاة خبيرة تجميل شهيرة بسبب "القاتل الصامت"

تُوفيت خبيرة التجميل الشهيرة دينا حرب، صباح اليوم، اختناقًا بالغاز المُسرب من سخان المياه بمنزلها.

وقال المصور حسين عزب، صديق الراحلة، لـ"هن"، إن الجثمان قد خرج من أحد مستشفيات المعادي، وسيتم تشييعه بمسقط رأسها في مدينة المنصورة، لتدفن بمقابر العائلة.

ودينا حرب هي خبيرة تجميل شهيرة، ظهرت بعدد من برامج المرأة، بالإضافة إلى مشاركتها بمهرجان الموضة الدولي بلمساتها في تجميل العارضات.

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