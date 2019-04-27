لتجنب "الابتزاز والنصب الإلكتروني".. خبراء أمن يقدمون نصائح للفتيات

جرائم إلكترونية يتعرض لها العديد من الفتايات سواء لقلة الخبرة أو الثقة في الطرف الآخر المجهول بالنسبة لهن، عالم افتراضي غير واقعي تتعامل معه الفتايات بسلامة نية وسذاجة في بعض الأحيان، قد يعرضهن لتهديدات او ابتزاز.

ولتجنب تلك التهديدات وكيفية التعامل معها، تواصل "هن" مع اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق لتكنولوجيا المعلومات، الذي حذر من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، والعيش داخل عوالمها الافتراضية، ما قد يدخلن في دوامة لا يستطعن الخروج منها.

وقدم "الرشيدي" نصائح للفتيات بشأن تعاملهن مع حساباتهن الشخصية، على رأسها الحذر والحرص في استخدام البيانات الشخصية وعدم إظهارها حتي لا يجرى استغلالهن، مشددا على عدم التحدث لأي شخص غير معروف الهوية ولو حتى على سبيل التعارف أو عبر صفحات الخاطبة الإلكترونية، "صفحات الخاطبة ووبوستات التعارف ليس إلا نافذة لعمليات النصب والسرقة، وتندفع إليها الفتايات باحثين عن ابن الحلال لتفاجئ بشخص تقع في فخه ويقوم بابتزازها".

ولتجنب الوقوع في مثل هذه المواقف، قال: "أولا يجب تأمين الحساب الشخصي وعدم وضع صور قد يستغلها أي شخص، وعدم التحدث لأي شخص غير معروف، أو فتح لينكات يحتوي أخرها على (.ex) لأنه يعتبر هاكر، كما ينبغي الامتناع عن نشر أي معلومات شخصية أو تفصيلية عن حياتك لتجنب استغلالها".

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وأكمل: "عند التعرض للتهديد أو الابتزاز أو السب، يجب الامتناع عن اتخاذ أي رد فعل على السوشيال ميديا، وعدم مسح الرسائل أو حظر الشخص، كي يجري بسهولة التوصل له".

وحول الإجراءات القانوينة التي يجب أن تتبعها أي فتاة تعرضت للابتزاز او التهديد، أوضح: "تتجة فورا لمباحث الإنترنت في وزارة الداخلية، فلديها أحدث الأجهزة وفريق هائل من الظباط الأكفاء يعملون بأحدث التقنيات للوصول للجاني، كما أن هذه الجرائم تعد الأكثر انتشارا هذه الأيام، وتصل عقوبتها من 3 لـ 5 سنوات سجن مع الأشغال".

أما اللواء دكتور عبد الوهاب الراعي، خبير مكافحة الجريمة المنظمة، فقد عقب على هذه ظاهرة ابتزاز الفيتات والاحتيال عليهم عبر الإنترنت، قائلا: "هناك إجراءات قانونية لا بد من إتباعها بشأن الجرائم الإلكترونية سواء السب أو التهديد أو الابتزاز المالي أو المعاكسات والإرهاب الإلكتروني أو ترويج الشائعات، فهناك قطاع أمني متخصص بوزارة الداخلية يتضمن مباحث الإنترنت يتعامل مع مثل هذه القضايا، وهو قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف: "يمكن للمواطن المتضرر أو من لديه معلومات التقدم بشكوى من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، وهناك فروع جغرافية على مستوى الجمهورية أو استخدام الخط الساخن ١٠٨ والذي جرى تخصيصه لهذا الغرض".

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