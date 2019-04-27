هاني الناظر يقدم نصائح للمواطنين بعد انتهاء فصل الشتاء

هنأ الدكتورهاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، المواطنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمناسبة دخول فصل الصيف اعتبارًا من اليوم السبت 27 إبريل، معلننًا عن انتهاء فصل الشتاء، بعد توالي الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية من زيادة عدد ساعات سطوع الشمس.

وقدم الناظر للمواطنين نصائح عدة طبقا لما تشير إليه خرائط الطقس العالمية، حيث قال: "يمكن لحضراتكم اعتبارًا من اليوم بإذن الله قولوا وداعاً لملابس الشتاء وأهلًا بملابس الصيف وبهذه المناسبة اذكركم بالإكثار من شرب المياه والحرص على ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون".

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