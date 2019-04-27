صور| هنا الزاهد بإطلالة سوادء تظهر "التاتو".. ومتابع: أحلى ممثلة في مصر

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها من داخل خزانة ملابس، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هنا" بإطلالة أنيقة، باللون الأسود، حيث ارتدت "جامبسوت"، وعليه حزام أسود حدد خصرها، بدون أكتاف، أظهر التاتو الموجود على كتفها.

أطلت هنا بشعر أشقر طويل، ما جعل متابعوها يتسائلون عن طول شعرها الحقيقي قصير أم طويل، "انتي شعرك طويل ولا قصير ولا حكيتك ايه"، و"ايوه يعني قصيتي شعرك ولا لاه".

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كما تفاعل معها جمهورها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "احل ممثله فمصر اقسم بالله"، و"حلم نفسي يتحقق بقا انى بس اسلم عليكى".

وتحرص "هنا" على مشاركة جمهورها بصور لها سواء من حياتها اليومية، أو مع أحمد فهمي، وكذلك من كواليس أعمالها الفنية.

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