الامارات | هزاع بن زايد يزور معرض "العالم بعدساتهم" في اللوفر أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد يزور معرض "العالم بعدساتهم" في اللوفر أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المعرض الفوتوغرافي الأول في متحف اللوفر أبوظبي الذي يقام بقاعة المعارض المؤقتة تحت عنوان «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842 - 1896».

وقام سموه بجولة بين أروقة المعرض التي تبرز تطوّر التصوير الفوتوغرافي منذ اختراعه وذلك عبر مجموعة نادرة من أولى الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسات المسافرين والبحارة في الشرق الأوسط والأميركيتين وإفريقيا وآسيا والهند.

واطلع سموه على ما يتضمنه المعرض من أولى الصور الفوتوغرافية في التاريخ من مناطق مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى أول المصورين الفوتوغرافيين من أوروبا وآسيا وإفريقيا والأميركيتين.

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واستمع سموه أثناء جولته إلى تاريخ انتشار فن التصوير حول العالم بصفته وسيلة للعرض والتوثيق وأداة لاكتشاف العالم والثقافات، وذلك عبر مجموعة واسعة تضم أكثر من 250 صورة من أولى الصور في التاريخ والتي التقطت ما بين عامي 1842 و1896.

ورافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد خليفة المبارك، ووكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي سيف سعيد غباش، ومدير عام شركة أبوظبي للإعلام الدكتور علي بن تميم، ورئيس ومدير متحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز، ومدير متحف اللوفر أبوظبي مانويل راباتيه، وعدد من المسؤولين.

ويسلط المعرض الفوتوغرافي الأول الذي يستمر إلى 13 يوليو المقبل في متحف اللوفر أبوظبي الضوء على تطوّر التصوير الفوتوغرافي منذ اختراعه، عبر مجموعة نادرة من أولى الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسات المسافرين والبحّارة في الشرق الأوسط والأميركيتين وإفريقيا وآسيا والهند.