أسبوع مميز ومليئ بالأخبار الجيدة لك

مهنياً: اسبوع مميز مليئ بالاخبار الجيدة الاجواء العامة مميزة والطاقة الشمسية والقمرية تعطيك تاثيرات جميلة من برج الثور الصديق تطرح افكارك بثقة بالنفس بحيث تجتمع كواكب كثيرة في موقع مناسب لك هو الثور الذي يحمل اليك اجواء من التفاهم والمشاريع والصداقات واللقاءات بالاضافة الى وجود القمر في برج الدلو تزدهر الحياة المهنية نجاحات متعددة ومشاريع كثيرة غالية على قلبك تستاء من تصرف يزعجك بين الاحد والثلاثاء تحت تأثير القمر من برج الحوت المواجه لبرجك وتشعر بعجز امام بعض الطروف بحيث تواجه التحديات والمعاكسات الفلكية التي تطالك لتعرقل مسارك وتعيق حركتك تحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية، أدعوك للاستراحة راع ظروفك الصحية ولا تستنفد طاقتك، لا تجازف تعود الحظوظ الى جانبك تعوض عن الوقت الضائع وتشعر بقوتك يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى الحمل فتكون كل الأبواب مفتوحة بانتظارك. قد تطلق مشروعاً جديداً وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة. تحرّك باتجاه هدفك ولا تجلس منتظراً نصيبك ! خذ أنت المبادرة اذ لا ينقصك شيء يتابع الحظ دورته مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس واورانوس من برج الثور ما يجعلك تحقق احلامك، وقد تتوصل الى انجاز مشروع مهم وتحسين اوضاعك المالية والارباح والمكاسب وقد توقّع على عقد غير منتظر، او تقوم بعملية مالية مثمرة.

عاطفياً: تفرح لانفراج كبير هذا الأسبوع فأنت على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج.تحت تاثير الكواكب مجتمعة في برج الحمل الصديق الزهرة وعطارد ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا. ترتفع فرص التقارب وتشتدّ عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط او البوح بحبك ونواياك.

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