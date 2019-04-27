مرحلة متقلبة ودقيقة تمر بها خلال هذا الشهر

مهنيا: يجب ان تعلم انك دخلت مرحلة متقلبة ودقيقة مخيبة للامال يوم السبت مع وجود القمر في الدلو الذي يحمل الكثير من التموجات والمليء بالامور المتناقضة والطوالع التي تحملك الى منعطف جيد بسبب وجود الكواكب مجتمعة في الثور والقمر من الدلو فتكون ايام شديدة بالانفعالات المعاكسة فتترك اثرها بدون اي شك على حياتك ومسيرتك لكن بالرغم من كل هذه الهواجس سوف تستعيد عافيتك فتزداد مقاومتك وتعوض عن خسارة ماضية بين الاحد والثلاثاء مدعوما من القمر من الحوت لتسيطر من جديد على مجرى الاحداث وتقرر ان تتخذ الخطوات المناسبة لتخرج منتصرا من اي امتحان تمر فيه كما ان انتقال القمر الى مكان مناسب لك الى الحمل الصديق لينضم الى عطارد والزهرة يومي الاربعاء والخميس يتيح لك فرصة التقدم بخطى كبيرة نحو تحقيق الاهداف والانتصار على الاخصام تشتد المعنويات في مواجهة وضع مادي مربك وتسدد فاتورة وتدفع المال من اجل توظيف او استثمار تحضر له منذ فترة ومن المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات، مقبلاً على الدنيا بآمال جديدة وتفاؤل يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الجديد الى برج الثور برج خصمك يوم والجمعة ما يجعلك تشعر بحساسية مفرطة او قد يخيب املك بسبب ردات فعل لا ترضيك حاول الا تهدم كل ما سعيت من اجله في السابق وان تجد تسويات وتجنب المواجهات.

عاطفياً: يحوم حولك الاصدقاء والمحبون ويعدك كوكب الحب من برج الحمل بفترة عاطفية جيدة فتتصالح مع الشريك اذا كنت على خلاف وتتوافق معه على مشاريع جديدة تستعيد الهناء والمناخ الجميل وتتلقى مفاجأة مفرحة للعازب تتلقى دعوات كثيرة وممتعة وعروضا تفرحك قد تعرف لقاء حاسما ينهي عزوبيتك.

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