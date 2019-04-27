أسبوع جيد وشهر يشكل لك محطة مهمة للتقدم

مهنياً: اسبوع جيد وشهر مهم جدا شهر ايار يشكل محطة مهمة للتقدم ومن الضروري ان تكون حاضرا شهر يحمل ظروف مهمة واحتمالات الربح والفرص الثمينة سوف تجتاز عراقيل كثيرة يوم السبت مع وجود القمر في الدلو في موقع مناسب من الحظ والتنوع الايجابي والوحي والتقدم يستمر الفلك داعما لك لتنعم بنوعية وقت مناسبة ومؤاتية تدعوك للاحتفال وتقدم لك خيارات كثيرة وتعزز الثقة بالنفس وتفتح امامك الابواب في هذه المرحلة الاستثنائية التي تحمل اليك حركة فلكية مائية غير اعتيادية مع وجود القمر لمدة ثلاثة ايام في برج الحوت الصديق بين الاحد والثلاثاء الذي يزودك بحركة مضاغفة ويشير الى تغييرات ايجابية في حياتك المهنية والعملية ويجعلك تعيدالنظر في بعض الاعتبارات وتحقق المرتجى وتجسد الرغبات وقد تستجيب السماء لدعواتك وتظهر عن طموح لا حدود له وتنطلق بمسيرة جديدة سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل يومي الاربعاء والخميس ويكون الحذر والتروي مطلوبان حاول ان تنسحب من مكان يهدد بالخطر وتجنب المواقف المتشنجة وابتعد عن الاضواء حاول ان تتجاوز بعض الازمات المالية واطو الصفحة. فهذه الفترة قد تحمل إليك تحدّيات او استفزازات يعود الحظ ويدعمك مع انتقال القمر الجديد الى الثور لينضم الى الشمس واورانوس يوم الجمعة حيث تتلاحق الأحداث بشكل سريع وتثمر خطواتك ومساعيك وتزدهر اوضاعك المالية كما تتلقى نتائج توظيفاتك في مجال العقارات والاستثمارات المالية وغيرها.

عاطفيّاً: قد تتعثر الخطى في الحياة العاطفية لتتعرض الى النزاعات والجدال والاجواء المعقدة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الحمل المواجه لبرجك ما يجعل النزاعات العائلية والعاطفية تشتد ان الفلك يحذرك من التحدي ويطلب اليك عدم فرض وجهة نظرك حتى ولو كنت على حق للعازب قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاق تخشاه. او مفترق طريق.