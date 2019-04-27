أسبوع واعد بالخير والتطورات الجيدة والغنية

مهنياً: اسبوع واعد بالخير والتطورات الجيدة والغنية اسبوع نشيط ومثمر تكون فيه الاجواء جيدة جدا وديناميكية اجواء تحمل الحظوظ والمفاجآت الكبيرة وتحصل على نتائج ايجابية ومشجعة في اعمالك ومشاريعك تحت تاثير القمر من برج الدلو الصديق يوم السبت ما يجعلك تحقق انجازا نجاحا وازدهارا مزودا بطاقة فلكية كبيرة على الدراسة والعمل لكن سو تتراجع الحظوظ ما يجعلك تمر بفترة دقيقة جدا تحت تاثير القمر من برج الحوت بين الاحد والثلاثاء لذلك يجب ان تعالج فيه بعض الظروف الصعبة وان تتقبل المستجدات بروح رياضية وايجابية واعصاب متينة خاصة اذا اضطريت الى مواجهة انهيارات ما في بعض المجالات وضرورة البناء من جديد حاذر من التسرّع والمغامرات غير المدروسة كي لا تضطر الى قبول التنازلات والتسويات تستقيم الامور وتسير على طريق اوضح من السابق وعلى فرض مشيئتك حتى ولو اضطريت الى مجابهة الرياح تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى الحمل يومي الاربعاء والخميس الذي يحررك من ضغوط كثيرة ويعيد اليك الارتياح وتتصاعد الحظوظ وقد تهتم بامر مالي يفرض نفسه كسلفة او استثمار ما او توظيفات مالية او ارث او اجراءاتادارية تتعلق بشأن عقاري.لكن الفك يحذرك من تاثير القمر الجديد من برج الثور المواجه لبرجك يوم الجمعة فتتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات كما يعني نزاعا يتطلب حسما قضائيا او مسألة قانونية تعود للظهور في حياتك.

عاطفياً: تكون جاذبيتك بلا حدود فتشعر بالسعادة والارتياح مع وجود كوكب الزهرة في الحمل الصديق الذي يشكل طالعا جيدا معك فيزيدك حبا وحنانا مع الشريك ويشير الى مشاريع مشتركة بينكما كذلك يجعلك منفتحا على الكلام العذب مع الشريك فتعبر عن مشاعرك بطلاقة وبلاغة وتقيم حوارا ناجحا ومميزا للعازب تتلقى هذا الاسبوع أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه لتحديد موعد الخطوبة او الزواج.

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