تعيش عواصف فلكية وخسائر وخيبات ومصاعب متلاحقة

مهنياً:الجو العام الفلكي ترابي بامتياز مع وجود الشمس واورانوس في برجك ما يجعلك تحصل على نتائج ايجابية ومشجعة في استثماراتك لكن لسؤ الحظ سوف تتراجع الحظوظ في مطلع هذا الاسبوع الغريب العجيب فتعيش عواصف فلكية وخسائر وخيبات ومصاعب متلاحقة مع وجود القمر يوم السبت في مربع مع برجك من برج الدلو في البيت العاشر بيت السمعة والانشغالات تشعر بالاختناق نتيجة تراكم المسؤوليات على كافة المستويات لكن بالرغم من كل هذه التموجات والتناقضات سوف تعرف تجارب مالية مميزة وناجحة جدا وقد يستجد ما يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء بعض العقود وذلك بين الاحد والثلاثاء مدعوما من القمر من الحوت فتكون هذه الفترة مليئة بالمستجدات والتأثيرات الداعمة والرابحة على كافة الاصعدة مهنيا اجتماعيا دراسيا وتضع كل امكانياتك لمعالجة الذيول ولوضع خطة مالية جيدة ومناسبة لاعمالك. لكن من المحتمل ان تشعر بثقل الضغوط مع انتقال القمر يومي الاربعاء والخميس الى برج الحمل المواجه لبرجك الذي يجعلك تعيد النظر ببعض القرارات والخيارات وحاذر من وعود كاذبة واغراءات واهمة انها فترة دقيقة انتبه من الافخاخ ومن مشاكل لها علاقة بوضعك العائلي او المالي يعود الحظ حليفك وتنقلب لمصلحتك مع انتقال القمر الجديد الى برجك يوم الجمعة فتختم الاسبوع بجرأة اكبر في حياتك الشخصية كما المهنية كما يتحدث الفلك عن تغيير مفاجىء يطرأ على حياتك عن طريق سفر او هجرة ن كل الطوالع الفلكية تدل على الفرص والايجابيات بحيث تحمل لك النجاح والانتصار فتوظف طاقاتك ومزاياك في المجالات المناسبة واثقا من نفسك وحاضرا لتقبل المفاجآت السارة.

عاطفياً: يتوجب عليك تسهيل الامور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها. كما يتوجب عليك استدراك المواقف الصعبة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الاجواء عوضاً عن إثارة الفتن والخلافات وكن متحفظا جدا لان وجود الزهرة كوكبك الاساسي في مواجهة برجك من الحمل يجعلك مزاجيا متوترا وعصبيا ومتسرعا ينصحك الفلك بالتروي قبل الاقدام على قرار مصيري حاول ان تراجع حساباتك وتاكد من كل التفاصيل قبل اتهام الشريك او احد الاولاد للعازب من الممكن ان تكون الصدامات في الاراء صدامية ومشوشة كن اكثر تسامحا وتعاطفاً وتفهماً.

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