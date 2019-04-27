بداية الأسبوع تقدم لك الطاقة والنشاط وتفتح أمامك أبواب التعاون

مهنياً: تساعدك بداية الاسبوع وتقدم لك الطاقة والنشاط وتفتح امامك ابواب التعاون والمعنويات والتطورات المهمة والمبادرات الرائعة مع وجود الزهرة وعطارد في برجك والقمر يوم السبت في برج الدلو فتمارس جاذبيتك وتلتقط الفرص المهنية والدراسية والشخصية والاجتماعية تتحمس بايجابية وتزدهر تنقلاتك ولقاءاتك فتعرف تيارا من الحظ فتحسم امرك وتحكم السيطرة على كافة اعمالك لكن حاذر من التكاذب وعمليات الغش والخداع والعرقلة والاحباط والتراجع بين الاحد والثلاثاء مع وجود القمر في برج الحوت المائي المواجه لبرجك الذي لا يخدم مصالحك وتطلعاتك قد تضطر الى دفع ثمن باهظ لاخطاء سابقة حاول ان تتحدث بصراحة ولا تراوغ فترة إرباك وفشل أو خسارة أو ربما تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر لكن بالرغم من علامات الاستهام الكثيرة العواصف الفلكية الصعبة سوف تحمل لك التاثيرات الايجابية للقمر المتنقل في برجك الى جانب الزهرة وعطارد يومي الاربعاء والخميس بالاضافة الى تاثيرات المشتري المتنقل في برج القوس الصديق الذي يهبك الفرصة للانتصار في كافة المجالات كما ان هذه التاثيرات الايجابية تساهم في تطوير اوضاعك المهنية وتزيد من فرص نجاحك كما تحقق ايضا ارباحا مالية وتخوض مغامرات واثقا من نفسك كذلك سوف تكون المعنويات مرتفعة جدا وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول في عطلة الاسبوع بحيث يشجعك الفلك على الاستمرار لتحقيق غاياتك التي تقترب منها جدا راهن على يوم الجمعة لا سيما تحت تاثير القمر الجديد من الثور كي تترك انطباعا جيدا لدى المسؤولين بالاخص على صعيد اللقاءات والمفاوضات والتنقّلات.

عاطفيّاً: تعيش اسبوعا دافئاً يقرب المسافات بين القلوب ويتحدّث عن عشق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه، اينما حللت. تسحر الحبيب بجاذبيتك وتوزع حبا على المحيط تفيض حنانا ورقة تحت تاثير الزهرة وعطارد من برجك وتتقرب من الحبيب اكثر بكثير من السابق تلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً للعازب تحمل اليك هذه الفترة حدثا سارا يفتح امامك الابواب لتسهيل لقاء تحلم به .

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