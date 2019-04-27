تألّق تايلور سويفت بأفضل الأزياء الفاخرة خلال أغنيتها الجديدة

ينتظر معجبون على مدار الأسابيع القليلة الماضية، المغنية العالمية تايلور سويفت، بفارغ الصبر، إطلاق أول أغنية جديدة للنجمة منذ إصدار ألبومها الشهير "Reputation" في عام 2017.

وأعلنت سويفت على مواقع التواصل الاجتماعية "تويتر" و"إنستغرام" لبضعة أسابيع، أن هناك شيئًا كبيرًا قادمًا في 26 أبريل، مما أثار شائعات بأن أغنيتها الجديدة على وشك الظهور.

إقرأ أيضــــا:

وتحققت أحلام معجبين سويفت، مع إطلاق فيديو كليب لأغنيتها الجديدة المملوءة بألوان الباستيل، للنجمة البالغة من العمر 29 عامًا "ME!"، والذي يظهر فيها بريندون أورى المغني الرئيسي في فرقة بانيك آت ذا ديسكو.

Advertisements

ويعتقد معجبون بأن أغنية سويفت الجديدة ستشتمل على الكثير من الألوان الزاهية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى خياراتها الأخيرة لكنهم فوجئوا بألوان الباستيل الهادئة.

وحضرت النجمة العالمية حفل Time 100 Gala مرتدية فستانا باللونين الوردي والأصفر دون كتف تم تصميمه بواسطة مصمم الأزياء الراقية J. Mendel، بعد أسابيع من ظهورها للمرة الأولى منذ فترة كبيرة في حدث i -eartRadio Music Awards، وفي الساعات التي تلت إصدار مقطع الفيديو الموسيقي لأغنية سويفت الجديدة، امتدح معجبيها جمالية ألوان الباستيل في الكليب الذي يشع نوعا من البهجة.



قد يهمــــك أيضــــا: