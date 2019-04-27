بمناسبة شم النسيم.. تعرف على طريقة تحضير سندوتش "الفسيخ ميكس"

الفسيخ والرنجة الوجبة الرسمية لدى أغلب الأسر المصرية للاحتفال بعيد شم النسيم، فغالبًا ما تجتمع العائلات لتناول الأسماك المملحة، أو تنظيم بعض الرحلات الترفيهية.

وعرض الشيف الحطيبي، خلال برنامجه "سندوتش وحاجة ساقعة" المذاع عبر فضائية CBC سفرة، طريقة تحضير سندوتش الفسيخ الميكس، نستعرضها في السطور التالية:

مقادير تحضير سندوتش الفسيخ ميكس

فسيخ فيليه.

رنجة فيليه.

بطارخ.

زيت.

خل.

عصير ليمون.

بشر ليمون.

أوراق نعناع.

طحينة.

Advertisements

كمون.

شطة.

ملح.

فلفل.

خس.

طريقة تحضير سندوتش الفسيخ ميكس

- يقطع الفسيخ والرنجة والبطارخ مكعبات صغيرة.

- يرش عليهم رشة من الزيت.

- في بولة أخرى، تخلط الطحينة مع أوراق النعناع وقليل من الشطة والكمون والملح والفلفل.

- يقلب الخليط جيدًا ثم يضاف قليل من الماء ثم الصوص على ميكس الفسيخ والرنجة.

- يضاف على العيش ويقدم مع البصل الاخضر.

​